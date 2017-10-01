برلمان طلائع دسوق يكشف الإهمال بالوحدات الصحية: "يديرها أطباء امتياز"

كفر الشيخ - إسلام عمار :

كشف تقرير برلمان الطلائع التابع لإدارة الشباب والرياضة، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عن وجود إهمال في الوحدات الصحية، خلال استجوابات ناقشها نواب هذا البرلمان الصغير، مع الدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بمدينة دسوق، يتمثل في غياب الأطباء، ونقص الأدوية، وغيرها من المستلزمات الصحية، التي تعد حقًا من حقوق المواطن.

وكان برلمان الطلائع التابع لإدارة الشباب والرياضة، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، عقد جلسته، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة محمد مصطفى الطوخي، رئيس برلمان الطلائع بمدينة دسوق، وذلك لمناقشة عددًا من الاستجوابات، والطلبات المقدمة من أعضائه، مع مسئولي الأجهزة التنفيذية، على مستوى مركز ومدينة دسوق.

وخلال الجلسة، وتأكيدًا لاستجوبات أعضاء هذا البرلمان، أكد السيد شنقار، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أنه بالفعل، خلال مروره على الوحدات الصحية، برفقة اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تبين هناك إهمال واضح، فى الوحدات الصحية، وتعدد شكاوى المواطنين، حول وجود نقص شديد في الأدوية.

وقال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق: "بالفعل هناك مشاكل في الوحدات الصحية، وهذا الأمر تبين لنا خلال مرورنا على تلك الوحدات ومن خلال اكتشافنا للأمر ظهر لنا أطباء امتياز من حديثي التخرج، يتولون إدارة هذه المنشآت الصحية، في الوقت نفسه يجهل الطبيب من هؤلاء عدد العاملين على قوة الوحدة التى يديرها ما يستلزم الأمر تولي أطباء ذو خبرة لهذه الوحدات".

وفي السياق، أكد مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اللواء حمدي الحشاش، أنه فعليًا تلقت الوحدة المحلية، شكاوى كثيرة من أهالى مدينة دسوق، وأهالى المركز ذاته، بوجود نقص شديد فى الأدوية، فى مستشفى دسوق العام، والوحدات الصحية، كما رصدت المتابعة نفس تلك الشكاوى، موضحًا أنه بناء على ذلك أرسل عدة مخاطبات لوكيلة وزارة الصحة الدكتورة لميس المعداوى، تتضمن حالة النقص فى الأدوية.

حضر جلسة برلمان الطلائع، أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة دسوق وقلين، واللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، والسيد شنقار نائب رئيس المدينة، ومحمد أنور مرسى، مدير إدارة الشباب والرياضة بمدينة دسوق، وحنان حشاد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة.