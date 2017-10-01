وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 152 من كلية الضباط الاحتياط (صور)

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شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 152 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد ملازم أول احتياط أحمد عبد الوهاب علي إبراهيم.

بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية، شملت عددا من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني، بجانب عدد من البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمي، داخل المنشآت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية.

وفي انضباط عسكري متميز قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط العرض العسكري يتقدمهم حملة الأعلام، وأعلن مساعد مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة 152، والتي حملت اسم الشهيد ملازم أول احتياط أحمد عبد الوهاب علي إبراهيم من الدفعة 148 ضباط احتياط، والذي لبى نداء الواجب واستشهد خلال المواجهات التي تنفذها قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، وبلغت نسبة النجاح 100%.

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وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، عن قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، إذ قلد الفريق أول صدقي صبحي، أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء أركان حرب محمد أحمد الصاوي، مدير كلية الضباط الاحتياط، كلمة، أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة كي تؤدي الكلية رسالتها التعليمية في إعداد وتأهيل أجيال من الضباط الاحتياط الذين شهد التاريخ بدورهم المؤثر والفعال في السلم والحرب، مشيرا للجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب تطورات العصر، ما يسهم في بناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والانضباط والتضحية من أجل مصر.



