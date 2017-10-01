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برلمانية عن زيادة كروت الشحن: قرار مدروس يراعي محدودي الدخل (فيديو)

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برلمانية عن زيادة كروت الشحن: قرار مدروس يراعي محدودي الدخل (فيديو) برلمانية عن زيادة كروت الشحن: قرار مدروس يراعي محدودي الدخل (فيديو)

التحرير

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علقت مي البطران، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الاتصالات في دور الانعقاد الثاني، على زيادة كروت الشحن، قائلة: "الزيادة كانت ضرورية نظرا للسوق، والقرار مدروس يراعي محدودي الدخل".

وأضافت البطران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"ـ المذاع على قناة ON Live، اليوم الأحد: "الزيادة لم تحدث إلا بنسبة 8%، وكل ما حدث تحويل قيمة الضريبة المضافة داخل الرصيد وليس سعر الكارت".

وذكرت: "البلبلة جاءت من جانبي الإعلام والوزير، لأنه لم يتم شرح سبب الزيادة وهي زيادة طبيعية"، موضحة أن مجلس النواب في إجازة، ولن يتم استدعاء وزير الاتصالات، ولا أحد يستطيع توقع هذا.

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وتابعت: "فوجئت بأن الشركة الرابعة تصرح بأنها تبيع الكروت بنفس الثمن القديم، لكنها تمنحها للمشترك كهدية وهو أمر لا تستطيع شرحه".

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التحرير

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