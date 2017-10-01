لليوم الثاني..طلاب المدن الجامعية بالإسكندرية يحتجون على زيادة المصروفات

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دعا طلاب المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، إلى ضرورة الدخول في إضراب عن تناول طعام المدينة اليوم الأحد، والامتناع عن دفع المصاريف احتجاجًا على قرار زيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية بنسبة وصلت إلى 110%.

وذكر المنظمون للدعوة أن الإضراب سيكون لمدة يوم واحد يعتمد على عدم تناول طعام المدينة والاعتماد على تناول الطعام من الخارج مع الجلوس على الموائد دون تناول أي من الوجبات المكررة.

كما دعا الطلاب إلى ضرورة الامتناع عن دفع المصاريف الجديدة المقررة، وذلك من أجل الضغط على إدارة المدينة والجامعة للتراجع عن دفع الرسوم المقررة.

وأعلن الطلاب عن تنظيم وقفات احتجاجية داخل المدن الجامعية وأمام مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى على طريق الكورنيش، وكذلك داخل الكليات كإحدى وسائل الضغط للتراجع عن قرار رفع المصاريف.

ونظّم طلاب المدن الجامعية وقفة احتجاجية لليوم الثانى على التوالي وطالبوا بمقابلة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، وقاموا برفع لافتات كتبوا عليها "لا لزيادة مصاريف المدن الجامعية"، " بلاش ظلم.. مش هنكمل تعليم"، "ارحمونا- طلبة المدن الجامعية".

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ووجّه الطلاب المشاركين فى الوقفة نداءات إلى إدارة الجامعة للتراجع عن قرار رفع الرسوم، مشيرين إلى أنه أمر سبّب لهم أزمة، وقد يؤثر على مسيرتهم التعليمية.

من جانبه أكد د.عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لا تزال الأقل فى تحصيل المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن الزيادة التي تم إقرارها بواقع 300 جنيهًا للكليات العملية و150 للكليات النظرية سيتم تخصيصها لتطوير العملية التعليمية في الجامعة من خلال حساب مركزى يتم تخصيصه لهذا الغرض.

فيما قال د.هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب: إن "الجامعة بدأت خطة تطوير شاملة وصيانة مبانى المدن الجامعية، وللطالب اختيار الإقامة بدون تغذية مقابل 150جنيه أو الإقامة بالتغذية مقابل 350 جنيه"، موضحًا أن تكلفة الإقامة للطالب بالمدينة الجامعية تصل إلى ما يزيد عن 1300 جنيه تقوم الجامعة بتحمل هذا الفارق.

وتستوعب المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية 7000 طالب وطالبة موزعين بـ(سموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبى)، بالإضافة إلى المدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 500 طالب وطالبة.