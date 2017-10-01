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هشام يكن يكشف لـ«التحرير» سبب رفضه للقوائم الانتخابية بالزمالك

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هشام يكن يكشف لـ«التحرير» سبب رفضه للقوائم الانتخابية بالزمالك هشام يكن يكشف لـ«التحرير» سبب رفضه للقوائم الانتخابية بالزمالك

التحرير

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كتب- كريم قماح

أكد هشام يكن، نجم نادي والمنتخب الوطني السابق، ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة، وعدم تراجعه، كما تردد في الفترة الأخيرة.

وقال «يكن»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن قرار ترشحة للانتخابات المقبلة، لا راجعه فيه، وإن هناك عدة اتصالات مع رموز نادي الزمالك القدامى، أعلنوا تايدهم له خلال الانتخابات المقبلة.

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وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن الانتخابات المقبلة، لن تحسم من خلال الداعية الانتخابية فقط، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية تعلم جيدًا تاريخ كل مرشح وماذا قدم للنادي، واسم عائلة يكن، يعلمه الجميع داخل وخارج أسوار القلعة البيضاء.

وعن سبب خوض الانتخابات كمرشح مستقل، قال: «أرغب في خدمة نادي الزمالك فقط وليس مصالح مرشحين، وأعلم جيدًا قدر صعوبة المنافسة على مقعد العضوية بمجلس إدارة الأبيض، لكني أثق بالأعضاء، لذلك فضلت أن أكون مستقل، ليعلم الجميع أن ترشحي لخدمة النادي فقط».

وطلب «يكن» من جميع مرشحي انتخابات الزمالك المقبلة، إظهار صورة حضارية مشرفة للقلعة البيضاء، خلال الانتخابات المقبلة، تليق باسم ومكانة النادي العريق، وأن يلتف الجميع حول مجلس الإدارة الجديد دون النظر إلى الأسماء الفائزة.

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التحرير

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