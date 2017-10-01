استبعاد مدير مدرسة ابتدائية بالفيوم.. "تستر على غياب معلمة"
استبعاد مدير مدرسة ابتدائية بالفيوم.. "تستر على غياب معلمة"
02:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017
الفيوم – حسين فتحي:
قرر الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد مدير مدرسة كحك "1" الابتدائية، بمركز يوسف الصديق، للتستر على معلمة بالمدرسة، وتسليمها العمل والتوقيع بدلًا عنها في دفتر الحضور والانصراف رغم عدم وجودها في العمل.
كما قرر وكيل الوزارة، إحالة الواقعة للتحقيق تمهيدًا لإرسال الأوراق للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى إحالة المسئولين بالتوجيه المالي والإداري بإدارة يوسف الصديق للتحقيق.
وفاجئ الدكتور عادل عبدالمنعم، المدرسة اليوم الأحد، ولاحظ عدم وجود المعلمة، وقيام مدير المدرسة بالتوقيع بدلًا عنها، والتستر على غيابها.
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