إحالة 11 عاملا بالمنوفية للتحقيق لتركهم المدارس ليلا

المنوفية- مروة فاضل:

قرر الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إحالة 11 عاملا بمدارس مركز تلا للتحقيق، وذلك لعدم تواجدهم بالنبطيشية ليلا وتركهم المدارس.

جاء ذلك عقب مرور مفاجئ لوكيل الوزارة على 23 مدرسة بمركز تلا ليلا، حيث فوجئ بعدم تواجد عدد كبير من العمال ليلا داخل مدارسهم.

وأكد عمارة، أنه سيتم التحقيق معهم ومجازاتهم لأنهم يأخذون أيام إجازة كبديل ليوم العمل ليلا بالمدارس وكذلك أموال إضافية، موضحا أنه سيتم تحقيق العقاب والثواب على العاملين لضمان انتظام العمل.