بالصور.. تواصل أعمال إنشاء كوبري الاتصال ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الشركات المنفذة لكوبري قناة الاتصال بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أعمالها بالمراحل النهائية للكوبري، استعدادًا لافتتاحه خلال شهر أكتوبر الجاري.

قال السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، في تصريحات خلال تفقده منطقة المشروع، إن العاملين يواصلون تشييد الشدات المعدنية لبدء المرحلة النهائية من الكوبري ناحية طريق مصطفى كامل، مؤكدًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والخدمات للانتهاء من أعمال الإنشاء في الموعد المقرر.

وأوضح رئيس الحي، أن الكوبري سيصل منطقة القابوطي بالحي الإماراتي، وأن المحافظة تسعى جاهدة لتيسير الوصول من وإلى الحي الإماراتي، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الكوبري سيقلل الوقت والجهد لربط المشروع بالمحافظة.

ويقام الكوبري أعلى قناة الاتصال بتكلفة 70 مليون جنيه، ويعد امتدادًا لمحور 30 يونيو، ويربط مدينة بورسعيد بثلاث نقاط مهمة، هي المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بالحي الإماراتي، ومحور 30 يونيو، وتصل قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، وتم تنفيذ الكوبري بحمولة 90 طنًا، وبطول 220 مترًا، وعرض 28 مترًا، بعدد 6 حارات لكل اتجاه.