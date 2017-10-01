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بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بالوادي الجديد

02:45 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انطلقت فعاليات مهرجان الهجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بحضور وزراء الشباب والرياضة والزراعة والآثار، ورئيسي اتحاد العاب القوي والهجن، وبمشاركة 5 دول عربية وبعض المحافظات التي تشتهر برياضة الهجن.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المهرجان جرى بين المتنافسين من الفرق المشاركة، وتكريم الفرق الفائزة والهجانة المتميزين في السباق من محافظات سوهاج والأقصر وأسوان ومطروح والإسماعيلية، إضافة إلى تكريم وفود الدولة العربية المشاركة وهي السودان والجزائر وتونس والإمارات والسعودية.

وأضاف الزملوط، أن وزارة الشباب انتهت من تطوير نادي الهجن وتنفيذ مضمار قانوني به و3 منصات مع الإعداد لوضع حجر أساس مبني إداري للنادي بحضور وزير الشباب والرياضة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن المهرجان ضمن خطة المحافظة بالاحتفال بالعيد القومي لها، لافتًا إلى إقامة معرض لمنتجات المحافظة البيئية والتراثية والغذائية والتي تشتهر المحافظة على هامش فعاليات المهرجان.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر بإقامة وادي جديد مواز لوادي النيل.

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