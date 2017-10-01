بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة": اختيار أكفأ المعلمين لصفوف الابتدائي

البحيرة – أحمد نصرة:

وجه محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، باختيار أكفأ المعلمين وتكليفهم بالتدريس في الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية، لأهمية دور المعلم في هذه السن المبكرة، وتأثيره على التلاميذ وتكوين شخصياتهم، وانتمائهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأحد، على عدد من مدارس إدارة أبو حمص التعليمية، بدأها بمدرسة أنور المفتي للتعليم الأساسي، ثم مدرسة الجرادات الابتدائية، ومدرسة الشهيد ممدوح علي حسن الإعدادية، واختتم الزيارة بمدرسة الرزقة الابتدائية.

وتابع سعد خلال جولته تسجيل الغياب اليومي للطلاب، ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين يتجاوزون النسبة المقررة للغياب طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.