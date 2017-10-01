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بالصور.. حريق هائل بمعرض ملابس بجوار موقف بنها

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حريق هائل بمعرض ملابس بجوار موقف بنها

02:39 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

نشب حريق هائل بمعرض الملابس المجاور لموقف بنها العمومي، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل بمعرض للملابس الجاهزة، بجوار موقف بنها العمومي.

ودفعت قوات الحماية بـ 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجار عمليات الإطفاء وحصر الخسائر، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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