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بلاغ للنائب العام يتهم "المصرية للاتصالات" بإهدار المال العام

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مصراوي Masrawy

بلاغ للنائب العام يتهم "المصرية للاتصالات" بإهدار المال العام

02:52 م الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب- طارق سمير:
تقدم نبيه الوحش المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كلًا من وزير الاتصالات، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الرابعة، بتهمة إهدار المال العام.

ودلل "الوحش" خلال بلاغه الذي حمل رقم 15601 عرائض النائب العام، بـ7 أسباب تؤكد إهدار المال العام من قبل الشبكة الرابعة للتليفون، قائلًا " فؤجئنا في غضون الأسبوع الماضي بإعلان مجهول الهوية عن طريق القنوات الفضائية بأن هناك تليفون رابعة تابعة لوزارة الاتصالات، لكنها ظهرت بشكل متدني".

وجاءت أبرز الأسباب الذي دفع بها "الوحش" في بلاغه، عدم وجود إعلانات مسموعة أو مرئية تخص الشبكة الرابعة تليق بشركة حكومية بهذا الحجم، وعدم وجود مراكز خدمية معتمدة على مستوى الجمهورية تخص الشبكة الرابعة لبيع الخطوط أو الكروت أو الرد على الاستفسارات من الجمهور عدا بعض السنترالات الحكومية ومكاتب "تي داتي".

وقال في بلاغه، إن الشركة لا تغطي جميع قري ونجوع ومحافظات الجمهورية، كما هو الحال في الثلاث شركات الأخرى، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الخطوط التي تم تسجيلها على الشبكة لأسباب فنية وغير معروفة مما أدى إلى استياء الجمهور، إضافة إلى عدم وجود بعض أي فئة كارت شحن مطبوع في جميع المحلات بالجمهورية، عدا مكينات فورى.

وأضاف أن الشبكة الرابعة لم تفعل خدمة كارت الشحن الطائر على جميع المحافظ الخاصة بالبنوك مثل "خدمة الفون كاش " الخاصة بالبنك الاهلي وغيرها، كما هي مفعلة على باقي الثلاث شركات، متابعًا: "لا يوجد خطط للمكالمات الصوتية والرسائل المناسبة للجمهور على خطتين إجباريتين فقط لا غير لا يتناسبوا مع مستوي السوق".

بلاغ

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