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"الأمن العام": ضبط 237 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين و83 متهما هاربا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

"الأمن العام": ضبط 237 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين و83 متهما هاربا خلال أسبوع

02:48 م الأحد 01 أكتوبر 2017

حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال أسبوع - في مجال ضبط المتهمين في قضايا المخدرات، عن ضبط 237 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 5ر37 كجم من مخدر البانجو، و11 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الهيروين، و581 جم من مخدر الفودو، و505 جرامات من مخدر الأفيون، و400 جم من مخدر الإستوروكس، و8 آلاف و353 قرصا مخدرا.

وفي مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، والهاربين من السجون، تم ضبط سجين هارب، و83 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا 15 حادث سرقة متنوعا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه عن ضبط 17 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 311 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها، تمت إعادة 5 سيارات مسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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