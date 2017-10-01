ضبط 575 قضية تموينية متنوعة في حملة للرقابة على الأسواق بالمحافظات

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، بحملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري، ما أسفر عن ضبط 575 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على مدى 24 ساعة، عن ضبط 17 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و66 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و7 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و52 قضية في مجال الغش التجاري.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 383 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و11 قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها، و30 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و5 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.