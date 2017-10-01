أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 575 قضية تموينية متنوعة في حملة للرقابة على الأسواق بالمحافظات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 575 قضية تموينية متنوعة في حملة للرقابة على الأسواق بالمحافظات

02:48 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط 575 قضية تموينية متنوعة في حملة للرقابة على الأسواق بالمحافظات

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام ضباط الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، بحملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري، ما أسفر عن ضبط 575 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على مدى 24 ساعة، عن ضبط 17 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و66 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و7 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و52 قضية في مجال الغش التجاري.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 383 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و11 قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها، و30 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و5 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 23 سائقًا تحت تأثير المخدر في حملة على الطرق السريعة

    أخبار

  • ضبط 1500 لتر وقود و2211 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

    أخبار

  • ‏‫ضبط طن لحوم فاسدة في الجيزة وسوهاج قبل بيعه للمواطنين

    أخبار

  • حبس شخص ضبط بحوزته 90 طن زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

    أخبار

إعلان

30996ff7a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم