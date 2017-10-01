بالصور- وزير الآثار يفتتح المخزن المتحفي بالوادي الجديد

كتبت- نسمة فرج:

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، صباح اليوم مبنى المخزن المتحفى بالواحات الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تشييده.

حضر مراسم الافتتاح كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجمال سامي، محافظ الفيوم ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، والمهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات.

وأوضح الدكتور عشماوي، أن هذا المخزن هو أول مخزن متحفي ذو تقنية عالية يتم بناؤه بعد ثوره يناير ٢٠١١ لينضم إلى المخازن المتحفية للوزارة.

ووصف عشماوي، المخزن بأنه طفرة في مخازن الآثار المصرية من الناحية الأثرية والتأمينية، حيث إنه محاط بسور به أبراج للمراقبة ومؤمن من الداخل والخارج بأجهزة إنذار ضد الحريق وكاميرات مراقبة ضد السرقة، إضافة إلى كونه مجهزًا بأحدث التقنيات لحفظ وصيانة الآثار.

وأفاد جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى أنه من المقرر أن يضم المخزن حوالي 10000 قطعة يتم نقلها من عدة مخازن، وهي مخزن تفتيش آثار الخارجة ودوش التابع للبعثة الفرنسية العاملة بالمنطقة، بالإضافة إلى قطع الآثار الإسلامية المخزنة بغرفة تخزين متحف الوادي الجديد.

من جانبه، قال المهندس وعدالله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات إن مساحة المخزن الذي تم افتتاحه اليوم تبلغ ٢٤٠٠ مترًا، ويتكون من دور واحد مقسم إلى قسمين إدارى ومتحفى؛ حيث يحتوي على 9 صالات للتخزين، ووحدات تخزين معدنية لتخزين الآثار ذات الأوزان الثقيلة، وغرفة للتصوير والتحميض، ومعمل وقاعة للترميم، وغرفة أمن، وثلاث مكاتب للإدارة.

وأشار أبو العلا إلى أن مشروع إنشاء هذا المخزن استغرق نحو 18 شهرًا بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من الوزارة.

وأكد أبو العلا، أن قطاع المشروعات بوزارة الآثار حريص كل الحرص على إنهاء كافة المشروعات المسنودة إليه سواء الإنشائية منها أو مشروعات الترميم، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الآثار وتوجيهات العناني بدفع حركة العمل بكافة المشروعات المتوقفة وافتتاحها بما يساهم فى القاء الضوء على ما تقوم به الوزارة من مجهودات في سبيل الحفاظ على الآثار المصرية.