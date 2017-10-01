تأجيل رحلة الرياض بسبب عطل فني بالطائرة

كتب- طه عبيد:

اضطرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، إلى تأجيل إقلاع رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى الرياض، بسبب عطل فني أصاب الطائرة قبل إقلاعها.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، فوجئ قائد الرحلة بوجود عطل فني.

وأوضحت المصادر، أنه تم استدعاء فريق فني من شركة الصيانة، ونظرًا لتعزر إصلاح العطل، قررت الشركة تأجيل إقلاع الرحلة إلى الثالثة فجر غدًا الاثنين، تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق القريبة من المطار لحين موعد إقلاع الرحلة.​