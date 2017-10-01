برلمانية: تقرير "الإحصاء" بداية لوضع الحلول التشريعية ومحاسبة المقصرين

كتبت- أسماء يحيى:

قالت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، إن ما ورد في نص تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن الأرقام والبيانات الخاصة بالشباب ومراكز الشباب ونسبة البطالة غاية في الأهمية.

وأضافت "سالم"، في بيان أصدرته الأحد، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يرصد وبدقة مشكلات الشباب ويضع يده على المحافظات التي تحتاج إلى تنمية واهتمام من جانب الحكومة والبرلمان بشأن ملف الشباب.

وتابعت: "التقرير يظهر المحافظات التي بها أعلى نسبة بطالة ونسب الشباب من الذكور والإناث"، داعيةً أن يتخذ هذا التقرير نقطة بدء لدراسة كافة الجوانب ووضع خطة عمل بجدول زمني، ووضع الحلول التشريعية لمساعدة الحكومة على خطتها بشأن التعامل مع ملف الشباب،والمحاسبة عند التقصير.

وناشدت عضو مجلس النواب، وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة، بالاجتماع سريعًا لوضع خطة للتعامل مع هذا التقرير وما ورد به من مؤشرات هامة ودلالات بشأن الشباب لوضع إستراتيجية عمل تعتبر هي خطة اللجنة في دور الانعقاد المقبل لحل مشكلات الشباب.

كان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نظم احتفالية أمس لإصدار تقرير التعداد السكاني لعام 2017 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.