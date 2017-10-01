بدء توافد أعضاء "دعم مصر" للمشاركة في الجمعية العمومية للائتلاف

كتبت- مروة شوقي:

بدأ قبل قليل، توافد أعضاء ائتلاف دعم مصر، الأحد، إلى مقر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بفندق ريتز.

ومن المقرر الإعلان عن فوز المهندس محمد زكي السويدى، رئيسًا لائتلاف دعم مصر بالتزكية، لعدم ترشح أي من النواب أمامه.

وفيما يختص بالمكتب السياسي، سيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية، وتجري الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، و كذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة في الجمعية العامة غير العادية التي عقدها الائتلاف هذا الشهر.

جدير بالذكر أنه سيتم إعلان فوز 38 مقعدًا بالتزكية فى 21 محافظة، وتجري الانتخابات على 14 مقعدًا في 6 محافظات.

ومن أبرز الأسماء التى سيعلن فوزها بالتزكية من أعضاء المكتب السياسي: النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين، والنائب أحمد محمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزب، والنائبة نانسي سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبين، والنائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع غرب الدلتا، والنائب هشام عمارة عن المستقلين عن المقعد الأخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا

بالإضافة إلى النائب عبد الهادي القصبي عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع وسط الدلتا، والنائب معتز السعيد عن المستقلين عن المقعد الأخر من مقعدي قطاع وسط الدلتا، والنائب أشرف عمارة عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع شرق الدلتا، والنائب فخري طايل عن مقعد الشخصيات العامة.

وكان الترشح لمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر وعضوية المكتب السياسي من المستقلين والحزبيين ومنسقي المحافظات، قد بدأ بداية الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة أيام.

‎وأعرب المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف الحالي، عن سعادته لثقة أعضاء الائتلاف ودعمهم، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تعد ترسيخًا لمفهوم المنافسه الحرة الشريفة والانتخابات الديمقراطية النزيهه، وإفساح المجال للجميع لكي يكونوا جزء من الحوار الحر الإيجابي الجاري داخل الائتلاف حول مختلف القضايا الوطنية.