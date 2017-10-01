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الصحة ترفع تقريرًا بنواقص الأدوية للرئاسة.. ومجاهد: 17 صنفًا فقط

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مصراوي Masrawy

الصحة ترفع تقريرًا بنواقص الأدوية للرئاسة.. ومجاهد: 17 صنفًا فقط

02:32 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الصحة ترفع تقريرًا بنواقص الأدوية للرئاسة.. ومجاهد: 17 صنفًا فقط

الأدوية - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أرسلت تقريرها الدوري بشأن نواقص الأدوية في السوق المحلي إلى رئاسة الجمهورية أمس السبت.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن القائمة تضمنت 17 صنفا ليس لهم بدائل في السوق المحلي فقط، نافيا في الوقت نفسه ما يتردد عن بلوغ تلك النواقص نحو ألف صنف.

وفي التقرير الأخير الذي أرسلته وزارة الصحة إلى الرئاسة، بلغت عدد النواقص نحو 25 صنفا.

وسبق أن أعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين، أنه يرسل تقريرا بموقف توفير الأدوية إلى رئاسة الجمهورية كل 15 يوما.

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