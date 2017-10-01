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نقيب الصحفيين: صرف بدل الأعضاء خلال أيام بأثر رجعي شاملا الزيادة

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مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين: صرف بدل الأعضاء خلال أيام بأثر رجعي شاملا الزيادة

02:29 م الأحد 01 أكتوبر 2017

نقيب الصحفيين: صرف بدل الأعضاء خلال أيام بأثر رجعي شاملا الزيادة

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

القاهرة- (أ ش أ):

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه عقد اجتماعا اليوم الأحد، مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في موعده بالزيادة المقررة، وبأثر رجعي عن شهري يوليو وأغسطس.

وقال سلامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قام ورئيس الهيئة، التي تتلقى الشيك الخاص بالبدل وترسله إلى النقابة شهريا بالحديث إلى مسئولين بوزارة المالية، مؤكدا أنه تلقى منهم تأكيدات بأن البدل سيصرف للصحفيين شاملا الزيادة وبأثر رجعي خلال الأيام القليلة القادمة.

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