مسؤولة إسرائيلية تُعرب عن صدمتها مما يحدث في إسبانيا

القاهرة- (مصراوي):

أعربت نائبة في البرلمان الإسرائيلي تراقب عملية استفتاء كتالونيا عن إسبانيا، عن صدمتها جراء استخدام الشرطة للرصاص المطاطي ضد الحشود غير المُسلحة، التي توجهت للجان الاقتراع من أجل الادلاء بأصواته.

وقالت كسينيا سفيتلوفا اليوم، الأحد، إن الرصاص المستخدم بإمكانه اختراق رأس المواطنين، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أبدا أن ترى تصرفات مماثلة في دولة أوروبية.

وأشارت إلى أنها رأت الكثير من المصابين بالقرب من اللجان الانتخابية.

يُذكر، أن سفيتلوفا واحدة من بين وفد مكون من 30 شخص من مختلف الجنسيات، دعتهم حكومة كتالونيا من أجل مراقبة عملية الاستفتاء.

وفي المقابل، نشرت وزارة الداخلية الإسبانية مقاطع فيديو لأشخاص يلقون الحجارة على أفراد من الشرطة والحرس المدني.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 9 شرطيين، وضابطين من الحرس المدني خلال محاولتهم التصدي للاستفتاء الذي تعتبره الحكومة الإسبانية غير قانوني.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بإصابة أحد المواطنين برصاصة في عينه، نُقل على إثرها إلى مستشفى سانت باو في برشلونة.

وبحسب التقارير، فإن هذا الشخص أصيب برصاص الشرطة، والتي لجأت إلى الرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في الاستفتاء.

وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسبان في شوارد مدريد، والمئات في برشلونة ضد استفتاء كتالونيا عن إسبانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة في متابعة خاصة للاستفتاء تحت عنوان" تحدى الانفصال"، أن المواطنين الإسبان خرجوا اليوم الأحد في المدن الإسبانية والأحياء الكتالونية دفاعا عن وحدة البلاد، ورفضا للاستفتاء الذي وصفته الصحيفة بـ"غير القانوني".