هازارد يوافق على تجديد تعاقده مع تشيلسي

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى موافقة النجم البلجيكي إيدين هازارد، على تجديد تعاقده مع تشيلسي على أن يحصل على أجر أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وسيبخر ذلك الخبر أحلام ريال مدريد الراغب بشدة في الحصول على خدمات النجم البلجيكي، كما سيصبح هازارد اللاعب صاحب الأجر الأعلى بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي متفوقًا على نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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ويحصل هازارد في الوقت الحالي على أجر أسبوعي قدره 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ويمتد تعاقده مع البلوز حتى عام 2020.

يذكر أن هازارد شارك أمس في خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ليقبع حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.