أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

هازارد يوافق على تجديد تعاقده مع تشيلسي

Google+ Print
هازارد يوافق على تجديد تعاقده مع تشيلسي هازارد يوافق على تجديد تعاقده مع تشيلسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى موافقة النجم البلجيكي إيدين هازارد، على تجديد تعاقده مع تشيلسي على أن يحصل على أجر أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وسيبخر ذلك الخبر أحلام ريال مدريد الراغب بشدة في الحصول على خدمات النجم البلجيكي، كما سيصبح هازارد اللاعب صاحب الأجر الأعلى بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي متفوقًا على نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا الذي يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

شاهد أيضا

ويحصل هازارد في الوقت الحالي على أجر أسبوعي قدره 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ويمتد تعاقده مع البلوز حتى عام 2020.

يذكر أن هازارد شارك أمس في خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ليقبع حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»