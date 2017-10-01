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لاس بالماس يتحدى برشلونة في يوم استفتاء كتالونيا

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لاس بالماس يتحدى برشلونة في يوم استفتاء كتالونيا لاس بالماس يتحدى برشلونة في يوم استفتاء كتالونيا

التحرير

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قرر نادي لاس بالماس، وضع العلم الإسباني على قمصان الفريق الذي يستعد لمواجهة برشلونة اليوم على ملعب «الكامب نو» ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويتزامن ذلك اللقاء مع الاستفتاء الذي تجريه مقاطعة كتالونيا حول الانفصال عن إسبانيا، وهو الاستفتاء الذي تعتبره غير شرعي.

وقال نادي لاس بالماس عبر بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، إن التاريخ وضع لاس بالماس من جديد في موقف استثنائي بالذهاب إلى ملعب الكامب نو.

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وأشار البيان إلى أن لاس بالماس يتوجه إلى برشلونة في حدث غير مسبوق في تاريخ إسبانيا، حيث تجري الحكومة الكتالونية استفتاء يتنافي تمامًا مع القوانين الإسبانية.

وأضاف البيان أن جماهير برشلونة تصور مباراة اليوم منذ أيام كحدث أكبر بكثير من كونه حدث رياضي، وكان لاس بالماس أمام خيارين أمام الصمت على تلك التجاوزات أو الرد عليها، وقرر النادي الرد عليها من خلال وضع العلم الإسباني على قمصان الفريق.

وتمنى لاس بالماس كل الخير لإسبانيا في تلك اللحظة الحرجة، حيث أعرب النادي في ختام البيان عن أمنيته في توحد الشعب الإسباني في ظل وجود حالة من الألم عند المواطنين إزاء ذلك الاستفتاء.

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التحرير

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