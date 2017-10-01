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أرقام مرعبة.. ماذا قدم «نيمار» بقميص سان جيرمان؟

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أرقام مرعبة.. ماذا قدم «نيمار» بقميص سان جيرمان؟ أرقام مرعبة.. ماذا قدم «نيمار» بقميص سان جيرمان؟

التحرير

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واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، توهجه مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد قيادة فريقه للفوز بسداسية مقابل هدفين على بوردو، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

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وكان نيمار انتقل إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية، الميركاتو الماضي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع «البلوجرانا».

وبات ساحر «السامبا» البرازيلي، أحد أهم لاعبي خط هجوم العملاق الفرنسي، فمنذ وصوله إلى باريس، خاض مع الفريق 8 مباريات في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري الأبطال، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 7 آخرين، أي أنه ساهم بتسجيل 15 هدفًا.

نيمار 1

ولعب صاحب الـ(25 عامًا) 720 دقيقة في جميع المسابقات بقميص النادي الباريسي، بمعدل تسجيل هدف كل 48 دقيقة فقط، وهو أفضل معدل تهديفي في الدوريات الأوروببة الكبرى.

مهاجم «السيليساو» يعد أكثر لاعب قام بمراوغات في أوروبا بواقع 46 مراوغة ناجحة وبمعدل 7.7 مراوغة في المباراة الواحدة.

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ومن الأرقام المميزة أيضًا لنيمار، أنه يسدد 3.3 تسديدة في كل مباراة، كما أنه يصنع 4.8 فرصة سانحة للتسجيل في اللقاء الواحد.

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المهاجم البرازيلي حقق رقمًا تهديفيًا مميزًا أيضَا، وهو الوصول للهدف رقم 301 في مسيرته الكروية، عقب تسجيله الهدفين في فوز سان جيرمان الكبير على بوردو بنتيجة.

نيمار 4

وجاءت أهداف نيمار خلال مسيرته مع مختلف الأندية كالتالي:

سانتوس البرازيلي 136 هدفًا

برشلونة الإسباني 105 أهداف

باريس سان جيرمان 8 أهداف

منتخب البرازيل 52 هدفًا

نيمار 3

وتفوق «الساحر»، على جميع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى «بيج فايف»، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي هز شباك المنافسين وصنع الأهداف في مباراة واحدة، للمرة الرابعة هذا الموسم.

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التحرير

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