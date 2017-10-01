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لجنة هندسية لمعاينة المنزل المائل بالغربية بعد إزالة 3 أدوار

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مصراوي Masrawy

لجنة هندسية لمعاينة المنزل المائل بالغربية بعد إزالة 3 أدوار

02:36 م الأحد 01 أكتوبر 2017

لجنة هندسية لمعاينة المنزل المائل بالغربية بعد إزالة 3 أدوار

اللواء ممدوح هجرس

الغربية – مروة شاهين:

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزل بقرية البندرة بعد إزالة 3 أدوار منه عقب حدوث ميل مفاجئ له منذ أيام، وذلك لتحديد إزالة العقار بالكامل أم الاكتفاء بإزالة الأدوار الثلاثة فقط.

كان سكان العقار المكون من 5 أدوار بقرية البندرة التابعة لمركز السنطة، فوجئوا بحدوث ميل مفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الفزع بين الأهالي خشية انهياره.

انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس المدينة، ونائبه أحمد المغاوري سليمان والأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى مكان العقار وتم فرض كردون أمني بمحيطه واستدعاء لجنه هندسية من مجلس مدينة السنطة لمعاينة العقار وتم إزالة 3 أدوار بمعرفة أحمد زيدان مسؤول الهدم ليتبقى دورين وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة لمعاينة الدورين لتحديد مدى سلامتهما وإزالتهما من عدمه.

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