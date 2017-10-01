استمرار أعمال القافلة الطبية للكشف على نزلاء سجن بندر قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية أمن قنا بالتنسيق مع مديرية الصحة للكشف على السجناء بمركز وبندر المدينة.

وقال الهجان إن القافلة ضمت أطباء متخصصين من أقسام مختلفة "عظام، وجراحة العامة، وجلدية، وباطنة" بالإضافة الي صيدلية مزودة بالأدوية الطبية اللازمة، مضيفًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء والبالغ عددهم 54 نزيلًا وتم صرف الأدوية لهم بالمجان.

وأضاف مدير أمن قنا علاء العياط استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لعمل الفحوصات الطبية لجميع نزلاء السجون بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية نظمت قافلة طبية لمركز قوص في وقت سابق وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتعميمها على المراكز المتبقية.