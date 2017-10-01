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ندوات للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ندوات للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالمنيا

02:27 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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استمرار أعمال القافلة الطبية للكشف على نزلاء سجن بندر قنا

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استمرار أعمال القافلة الطبية للكشف على نزلاء سجن بندر قنا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شاركت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، في تنظيم ندوتين للتوعية حول الكشف المبكر لأمراض الثدي بالتعاون مع الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة ومركز الأورام بالمنيا، وذلك في إطار دعم السيدات وتوعيتهم للتمتع بأفضل صحة تحت شعار "الكشف المبكر خير من العلاج" .

قالت أميرة عبدالفتاح مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة إن هذه الندوات تأتي في ضوء الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي والتوعية به "شهر أكتوبر الوردي"، حيث حاضرت خلال الندوات الدكتورة نيفين رجائي أخصائي الأشعة التشخيصية ومسئول الفحص المبكر بمركز الأورام بالمنيا.

وأضافت أن الندوات تناولت أهمية الفحص المبكر للثدي وخطوات الكشف الذاتي والخطوات التي يجب أن تتخذها السيدات لتفادي الإصابة بالمرض، كما تم عمل فحص إكلينيكي لعدد من السيدات التي لديهن شكوى حيث تم الفحص المبدئي لهم وتحويلهن لمركز الأورام لاتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة.

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