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بالصور.. حملة لتطهير بالوعات الأمطار استعدادا للشتاء في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لتطهير بالوعات الأمطار استعدادا للشتاء في بورسعيد

02:27 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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استمرار أعمال القافلة الطبية للكشف على نزلاء سجن بندر قنا

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا، اليوم الأحد، حملة موسعة لتطهير بالوعات الأمطار، استعدادا لموسم الشتاء.

وطالب "رخا" المسؤولين عن الصرف، خلال تفقده أعمال التطهير، بأخذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال موسم الشتاء المقبل، للتقليل من الأضرار التي يمكن أن تنتج في ظل اى ظروف جوية صعبة.

وشدد رئيس الحي على ضرورة ضمان انسيابية عالية في تصريف وتجنب طفح مياه الصرف الصحي والأمطار في الشوارع الرئيسية والجانبية بعموم مناطق الحى.

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