ضبط 23 سائقًا تحت تأثير المخدر في حملة على الطرق السريعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملة موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات بالشارع.

واستهدفت الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 24 ساعة -تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين؛ لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 38 ألفا و422 مخالفة مرورية متنوعة، وألف و405 مخالفات متنوعة للدراجات النارية، بالإضافة إلى ضبط 23 سائقا تحت تأثير المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.