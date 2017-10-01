أحمد سليمان يقيم دعوى لبطلان قرارات عمومية الزمالك الأخيرة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام أحمد سليمان عفيفي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادى الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.