مصلحة الجوازات تستقبل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل إجراءاتهم
مصلحة الجوازات تستقبل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل إجراءاتهم
02:34 م الأحد 01 أكتوبر 2017
جوازات السفر
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته؛ وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
واستقبلت أقسام جوازات (الإسكندرية، دار السلام، الزقازيق، بنى سويف، سوهاج، السويس، أبوتيج، العجوزة، محرم بك، ديوان عام المصلحة) عددا من المواطنين، جميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
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