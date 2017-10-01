قافلة طبية من وزارة الداخلية توقع الكشف المجاني على 90 مواطنًا وتصرف لهم الأدوية
قافلة طبية من وزارة الداخلية توقع الكشف المجاني على 90 مواطنًا وتصرف لهم الأدوية
02:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب، الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بمدينة نصر، والعجوزة، والإسكندرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.
ووجه قطاع الخدمات الطبية، قافلة ضمت مختلف التخصصات، للجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة، ومدينة نصر، والإسكندرية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على 90 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال الرعاية الطبية، توطيدا لأواصر الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الداخلية: إحباط تهريب 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية
-
"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار "شقة" الزمالك
-
وزير الداخلية يكرم ضابطاً رفض رشوة 200 ألف جنيه مقابل عدم اتخاذ الإجراءات
-
مصادر: وقف مأمور قسم شرطة المعصرة عن العمل بعد هروب متهم
إعلان
إعلان