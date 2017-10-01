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قافلة طبية من وزارة الداخلية توقع الكشف المجاني على 90 مواطنًا وتصرف لهم الأدوية

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مصراوي Masrawy

قافلة طبية من وزارة الداخلية توقع الكشف المجاني على 90 مواطنًا وتصرف لهم الأدوية

02:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017

قافلة طبية من وزارة الداخلية توقع الكشف المجاني على 90 مواطنًا وتصرف لهم الأدوية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب، الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بمدينة نصر، والعجوزة، والإسكندرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.

ووجه قطاع الخدمات الطبية، قافلة ضمت مختلف التخصصات، للجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة، ومدينة نصر، والإسكندرية، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على 90 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال الرعاية الطبية، توطيدا لأواصر الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة.

 

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