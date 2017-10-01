الشرطة توقع بتاجر الاستروكس في بدر

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط عاطل لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة بدر مفادها أن "عادل.ر" 32 سنة عاطل، مقيم بدائرة القسم، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذً من منطقة سكنه مكانا لتجارته الغير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمسكنه أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 300 جرام، ومبلغ 1140 جنيه، و2 مكواة تستخدم في تشميع الأكياس، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.