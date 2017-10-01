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​"جي دبليو تي" تكشف عن سبب عدم ترويجها للسياحة المصرية خلال 2018

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مصراوي Masrawy

​"جي دبليو تي" تكشف عن سبب عدم ترويجها للسياحة المصرية خلال 2018

02:26 م الأحد 01 أكتوبر 2017

هاني شكري الرئيس التنفيذي لجي دبليو تي

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال هاني شكري الرئيس التنفيذي لـ"جي دبليو تي"، إن الشركة لم تدخل مناقصة وزارة السياحة لعام 2018 للترويج للمقاصد السياحية المصرية بسبب تعنت هيئة تنشيط السياحة في صرف مستحقات الشركة بشكل منتظم مما قصر في عملهم.

يذكر أن شركة "جي دبليو تي"، تم التعاقد معها في أغسطس ٢٠١٥ للقيام بعمل حملات ترويجية للمقصد السياحي المصري بالخارج لمدة 3 سنوات مقابل 68 مليون دولار.

وأضاف شكري، في تصريح لـ"مصراوي"، الأحد، أن الشركة تتعرض دائما للهجوم دون النظر إلى مجهودها خلال الفترة الماضية من خلال العمل في ظل ظروف صعبه مرت بها البلد- وفق قوله.

ولفت شكري إلى أن الشركة لها مديونيات لدى هيئة التنشيط منذ سنة وأكثر، مما سبب أزمة في استمرار عملها مع الشركات ووكلاء الإعلانات والدعاية بالخارج في الأسواق المختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جي دبليو تي"، أنه كان في الماضي يتم صرف 40 مليون دولار سنويا في الحملات الترويجية، لكن الآن لم يتم صرف 30 مليون خلال عامين، وهو مايعوق عمل الشركة في الترويج بشكل كافٍ.

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مصراوي Masrawy

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