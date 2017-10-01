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تطور جديد في قضية "إمام تزويج القاصرات" بالغربية

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مصراوي Masrawy

تطور جديد في قضية "إمام تزويج القاصرات" بالغربية

02:17 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الشيخ بكر عبدالهادي صالح وكيل وزارة الأوقاف

الغربية – مروة شاهين:

قال الشيخ بكر عبدالهادي صالح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إنه تقرر نقل إمام مسجد الأربعين الذي يتبع الجمعية الشرعية بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود، إلى مسجد آخر، على خلفية إحالتة للمحاكمة التأدبية العاجلة من قبل النيابة الإدارية في واقعة اتهامه بتزويج 27 فتاة قاصر.

وأضاف " صالح" في تصريحات صحفية، أن المديرية ستبدأ في التحقيق مجددًا مع الإمام، لاتخاذ القرار بناء على ما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وفي حالة ثبوت الاتهامات سيتم إيقافه عن العمل نهائيًا.

وقررت النيابة الإدارية إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات، اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إمامًا للمسجد التابع للجمعية الشرعية.

جاء ذلك تأسيسًا على تحقيقات القضية رقم 13 لسنة 2017، والتي باشرها محمد الأدهم رئيس النيابة بإشراف المستشار عبدالفتاح علام مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى.

وتلقت النيابة البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناء على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفياً غير موثق بزعم أن هذا الزواج حلال شرعًا، حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية، وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلاً على القانون.

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