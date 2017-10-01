أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية الإسبانية: إصابة 11 من أفراد الأمن خلال مواجهتهم لاستفتاء كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية الإسبانية: إصابة 11 من أفراد الأمن خلال مواجهتهم لاستفتاء كتالونيا

02:15 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الداخلية الإسبانية: إصابة 11 من أفراد الأمن خلال مواجهتهم لاستفتاء كتالونيا

الداخلية الإسبانية - أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن 9 رجال شرطة، وضابطين من الحرس المدني أصيبو خلال محاولتهم لإيقاف الاستفتاء إقليم كتالونيا عن إسبانيا، والذي يجري اليوم، الأحد.

ونشرت الوزارة على حسابها بموقع تويتر مقطع يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يلقون أشياء على رجال الشرطة وقوات الأمن وسط برشلونة.

فيديو

هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها رجال الشرطة وهم يضربون المواطنين بالعصيان، في محاولة لتفريق الحشود.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بإصابة أحد المواطنين برصاصة في عينه، نُقل على إثرها إلى مستشفى سانت باو في برشلونة.

وبحسب التقارير، فإن هذا الشخص أصيب برصاص الشرطة، والتي لجأت إلى الرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في الاستفتاء.

وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسبان في شوارد مدريد، والمئات في برشلونة ضد استفتاء كتالونيا عن إسبانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة في متابعة خاصة للاستفتاء تحت عنوان" تحدى الانفصال"، أن المواطنين الإسبان خرجوا اليوم الأحد في المدن الإسبانية والأحياء الكتالونية دفاعا عن وحدة البلاد، ورفضا للاستفتاء الذي وصفته الصحيفة بـ"غير القانوني".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فيديو- الشرطة الإسبانية تنهال بالضرب على المواطنين

    أخبار

  • مؤسس ويكليكس يُندد بعنف الشرطة الإسبانية مع الناخبين

    أخبار

  • إصابة شخص في عينه خلال أحداث عنف استفتاء كتالونيا

    أخبار

  • رئيسة وزراء اسكتلندا لإسبانيا: اتركوا الناس تصوّت بسلام

    أخبار

إعلان

21ca64ce39.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300