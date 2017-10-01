مصدر عسكري عراقي: مقتل 7 من داعش في اشتباكات بصحراء الأنبار
مصدر عسكري عراقي: مقتل 7 من داعش في اشتباكات بصحراء الأنبار
02:04 م الأحد 01 أكتوبر 2017
مقتل 7 من داعش في اشتباكات بصحراء الأنبار
الرمادي(العراق)- (د ب أ):
أفاد مصدر عسكري عراقي بمقتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" وإصابة ثلاثة من القوات العراقية باشتباكات اندلعت بصحراء الأنبار غربي العراق.
وقال عبد الجبار الجغيفي، أحد قادة الحشد العشائري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن" قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري، نفذت صباح اليوم عملية بحث وتفتيش في مناطق وادي القذف في صحراء الأنبار بحثا عن معاقل لتنظيم داعش" .
وأضاف الجغيفي أن "القوة المشتركة اعترضها عناصر داعش بالمنطقة ذاتها ،واندلعت اشتباكات بين الطرفين تسببت بقتل سبعة من عناصر داعش وإصابة ثلاثة من القوات العراقية".
وأشار إلى أن "تلك العمليات تأتي لمباغتة التنظيم ومنعه من مهاجمة مدن أعالي نهر الفرات غرب الأنبار، وكذلك تقليص نفوذه الذي توسع بشكل لافت في الآونة الأخيرة ،نتيجة الهجمات الكبرى الذي ينفذها ضد مدن الأنبار".
وتتعرض مدن الانبار إلى هجمات مسلحة متكررة ينفذها تنظيم داعش ضد المدنيين والقوات العراقية آخرها في مدينة هيت غرب المحافظة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والقوات العسكرية العراقية.
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