فيديو- الشرطة الإسبانية تنهال بالضرب على المواطنين

القاهرة- (مصراوي):

انهالت قوات الأمن الإسبانية بالضرب على المواطنين المعارضين لطريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع المشاركين في استفتاء انفصال كتالونيا عن برشلونة، والذي يجري اليوم، الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها رجال الشرطة وهم يضربون المواطنين بالعصيان، في محاولة لتفريق الحشود.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بإصابة أحد المواطنين برصاصة في عينه، نُقل على إثرها إلى مستشفى سانت باو في برشلونة.

وبحسب التقارير، فإن هذا الشخص أصيب برصاص الشرطة، والتي لجأت إلى الرصاص المطاطي لتفريق المشاركين في الاستفتاء.

وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسبان في شوارد مدريد، والمئات في برشلونة ضد استفتاء كتالونيا عن إسبانيا، بحسب ما نقلته صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة في متابعة خاصة للاستفتاء تحت عنوان" تحدى الانفصال"، أن المواطنين الإسبان خرجوا اليوم الأحد في المدن الإسبانية والأحياء الكتالونية دفاعا عن وحدة البلاد، ورفضا للاستفتاء الذي وصفته الصحيفة بـ"غير القانوني".