ضبط شخص لإنشائه مركزًا تعليميًا وهميًا بالتجمع الخامس

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء مركز تعليمي وهمي بالقاهرة الجديدة، وتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفاداها قيام "مجدي.م"، 67 سنة، بالمعاش، بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية بالبلاد.

كما قام المذكور بإنشاء مركز تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، والتي تفيد - خلافا للحقيقة - حصولهم على درجات علمية وشهادات دراسية بمراحل تعليمية مختلفة، وتحقق لهم أوضاعا اجتماعية وأدبية مخالفة للواقع.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المتهم المذكور بمقر المركز الوهمي المشار إليه، وبحوزته 20 خاتم أكلاشيه متنوعا، وكمية كبيرة من الورق الأبيض، والورق الرصاص، تحمل شعار إحدى الدول العربية خالية البيانات ومعدة للتزوير كشهادات دراسية منسوبة لبعض المعاهد والجامعات بتلك الدولة.

كما تم ضبط كمية كبيرة من الورق الأصفر تحمل شعار النسر أعلاها خالية البيانات ومعدة للتزوير كشهادات دراسية منسوبة لبعض المعاهد والجامعات المصرية، وطلبات تأشيرة دخول للبلاد بعضها خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وكمية من شهادات إثبات قيد خالية البيانات منسوب لبعض المعاهد التعليمية معدة للتزوير، وكمية من بيانات درجات النجاح المزورة بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوبة إلى إحدى المعاهد.

وضُبط أيضًا؛ كمية من طلبات دخول امتحان الثانوية الفنية الصناعية خالية البيانات ممهورة بخاتم الدولة المقلد، وكمية من شهادات حسن سير وسلوك منسوبة لإحدى المعاهد ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وشهادات تحركات بعضها خالية البيانات "مزورة بالكامل"، وشهادات ميلاد بعضها مزور بالكامل، وشهادات ميلاد لأشخاص من رعايا إحدى الدول العربية ممهورة ببصمات أختام مقلدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المستندات المزورة.

كما تم ضبط جهاز حاسب آلي، وذاكرة نقالة "فلاش ميموري" وطابعة كمبيوتر، بفحصهم تبين احتواؤهم للعديد من الملفات التي تحمل نموذج بصمات الأختام المقلدة، وكمية من المستندات والشهادات التي تم التلاعب ببياناتها بالبرامج المختلفة المحملة على جهاز الحاسب الآلي، إضافة إلى ضبط مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الفحص والتفتيش؛ اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.