عاطل ينفذ حكم الإعدام في شقيقته شنقاً ويدعي انتحارها

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تخلص عاطل بمنطقة المرج من شقيقته بأن أعد لها مشنقة في سقف المنزل وعلقها فيها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة لشكه في سلوكها.

وعثر ذوي الفتاة "ب.م"، 22 سنة، على جثتها معلقة داخل إحدى غرف المنزل فأبلغوا الشرطة بانتحارها، وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وعُثر على جثتها معلقة أعلى سقف المنزل، لكن أجهزة البحث الجنائي كشفت استحالة قدرة المجني عليها شنق نفسها بالطريقة التي عثرت الشرطة عليها وأكدت وجود شبهة جنائية في الحادث.

وضع اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة؛ خطة بحث أشرف عليها العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، "ع.م"، 32 سنة، عاطل، وأنه هو من قام بإبلاغ الشرطة والادعاء بانتحارها، فأُلقي القبض عليه.

أعادت الشرطة استجواب شقيق المجني عليها، وأمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك شقيقته.

وقال المتهم أمام رجال المباحث: "شنقتها بسبب مشيها البطال" وتحفظت عليه الشرطة، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.