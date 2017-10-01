قوافل إعلامية لرفع الوعي بإنجازات الجيش في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طالب المشاركون في الصالون الثقافي الذي نظمه مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة الانتصار وعزيمة البناء"، احتفالا بالذكرى 44 لانتصارات اكتوبر، بتنظيم قوافل إعلامية تجوب القرى والمدن، لرفع الوعي بتضحيات القوات المسلحة في الحفاظ على التراب الوطني، ودعم برامج التنمية خلال شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى ترسيخ الانتماء الوطني لدى الجيل الجديد من خلال عقد ندوات بالمدارس، ومراكز الشباب، والجمعيات الأهلية، وعرض أفلام وثائقية من إعداد الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن هناك محاولات خبيثة من قبل إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، للتأثير السلبي على الأجيال الجديدة عبر نشر معلومات كاذبة عن حرب أكتوبر، بهدف النيل من هذا الإنجاز من خلال تزييف الحقائق، مضيفًا أن حرب أكتوبر ستظل الحدث الأعظم في تاريخ مصر الحديث والمعاصر وأن العسكرية المصرية بمثابة مدرسة وطنية ومصنع للرجال ولذا كان شعار حملتنا العسكرية المصرية شرف.

ثم ألقت الشاعرة إكرام عمارة مجموعة من قصائدها الشهيرة عن نصر أكتوبر من بينها "شطآن لا يعبث بها شيطان"، و"في محراب الذكرى" و"هبوا يا رجال"، و"القلوب تنبض وعودا".

كما تناول الصالون الثقافي أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ودور المجتمع المدني مع الجيش المصري في العبور بمصر إلى المستقبل.

شارك في اللقاء اللواء عبدالرحمن راشد مساعد وزير الداخلية، وعمرو درويش عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري، والدكتور عبدالرحمن مشهور الكاتب والمفكر الإسلامي، والمهندس مينا نظمي عضو مجلس نقابة المهندسين، ونخبة من قادة الفكر والثقافة والفن بالقليوبية.