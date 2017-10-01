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أحمد سليمان يطعن على اعتماد لائحة الزمالك الأساسية (مستند)

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أحمد سليمان يطعن على اعتماد لائحة الزمالك الأساسية (مستند) أحمد سليمان يطعن على اعتماد لائحة الزمالك الأساسية (مستند)

التحرير

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كتب- كريم قماح:

تقدم أحمد سليمان، المرشح المحتمل لرئاسة مجلس إدارة نادي ، اليوم الأحد، بطعن على قرار اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي.

وكتب «سليمان» عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تقدمت اليوم بطعن على قرار اعتماد لائحه النظام الأساسي لنادي الزمالك لمخالفتها الدستور والقانون بعد الدراسة القانونية، وذلك ضد كلا من السيد وزير الرياضة والسيد رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس نادي الزمالك، بسبب حظر الدعاية الانتخابية، وحرمان الجهات الرقابية من حماية أموال النادي».

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يذكر أن «سليمان» أعلن من قبل عن نيته في خوض انتخابات النادي الأبيض المقبلة على مقعد الرئاسة، ليكون أول المنافسين لمرتضى منصور.
 

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التحرير

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