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كرم جبر: صرف بدل الصحفيين بأثر رجعي.. ورئيس الوزراء لم يعترض

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كرم جبر: صرف بدل الصحفيين بأثر رجعي.. ورئيس الوزراء لم يعترض كرم جبر: صرف بدل الصحفيين بأثر رجعي.. ورئيس الوزراء لم يعترض

التحرير

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قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس الوزراء اعتمد رسميا قرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة 300 جنية، بأثر رجعي بداية من 1 يوليو الماضي، موضحا أن القرار وصل إلى الهيئة الوطنية للصحافة اليوم "الأحد".

وأضاف جبر فى تصريحات لـ"التحرير" أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا خلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير، موضحا أنها أكبر زيادة حصلت فى تاريخ بدل الصحفيين خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن الأقاويل الكثيرة التى تداولها البعض خلال اليومين الماضيين كانت سبب اللغط فى تلك التصريحات، مشيرا إلى أنه ونقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة المنوط بهما فقط الحديث عن قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، قائلاً: "إحنا الاثنين فقط من ندير المفاوضات مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ولسنا مسئولين عما يصدر من تصريحات"، مضيفا أن إجمالي قيمة البدل الذى أقره مجلس الوزراء بعد الزيادة يبلغ 32 مليون جنيه.

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ورداً على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كان هناك اعتراض من رئيس الوزراء على صرف البدل بأثر رجعي، قال جبر: "لم يكن هناك اعتراض من رئيس الوزراء، ولكن كل ما حدث أنه كان هناك مفاوضات فيما يتعلق بهذا الشأن، فالقرار وصل للهيئة منذ 5 أيام ينص على أن يصرف البدل للصحفيين بزيادة 300 جنيه، واتكلمنا معاهم أننا نطالب أن ينص القرار على الزيادة بأثر رجعي، وأرسلوا قالوا إنه يتم الصرف بأثر رجعي".

وقال جبر: "ماكنش فيه مشكلة من الأول، والموضوع تم حسمه نهائيا، والمؤسسات ستصرف خلال 3 أيام على أقصى تقدير".

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التحرير

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