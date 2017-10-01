الإفتاء: الاحتفال بيوم عاشوراء يكون بالدعاء وذكر الله

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قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء، إن الاحتفال بيوم عاشوراء يكون بالدعاء وذكر الله، مؤكدًا أنه من الأفضل أن نصوم تاسوعاء وعاشورء، وحال عدم صيام التاسع يمكن أن نضم الحادي عشر.

أضاف عمران، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" اليوم الأحد: "هناك احتفال عند اليهود بيوم العاشر من محرم، وعندما سألوا الرسول عن ذلك قال هذا يوم نجا الله فيه موسى من الغرق، فصامه وأمر الناس بصيامه."

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تابع أمين عام الفتوي بدار الإفتاء: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ"، مؤكدًا أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي سبقته.