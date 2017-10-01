أكراد يختطفون مصريا بالعراق.. وشقيقه: الخارجية تتجاهلنا

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عبرت أسرة شاب من قرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، عن غضبها، بعد تجاهل وزارة الخارجية شكواكهم من اختطاف أكراد بمدينة أربيل، شمال العراق، نجلهم، الذي سافر للعمل بالعراق.

وقال عبد الفتاح ربيع خضر، إن شقيقه "خالد "، سافر إلى العراق بعقد عمل "شيف"، في يناير 2017، وظل بها نحو 3 أشهر، ثم ذهب إلى تركيا، وفي أثناء عودته للعراق اختطفه أكراد.

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وأضاف خضر أن شقيقه محجوز في سجن أربيل، منذ 21 أبريل الماضي، رغم حمله جواز السفر الخاص به، وجميع الأوراق الرسمية.

وأشار إلى إنهم لجأوا لوزارة الخارجية وناشدوا المسؤولين أكثر من مرة، لتحريك السفارة المصرية بالعراق، لكن دون جدوى، مطالبا بسرعة تدخل الحكومة المصرية لعودة أخيه.