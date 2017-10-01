«تعالي نوصلك البيت».. حيلة بائعين لخطف طفلة أمام مدرسة ببني سويف

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أقدم بائعان على خطف طالبة أمام مدرسة خاصة بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، لكن يقظة المارة أحبطت مخططهما.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير البحث الجنائي، بشروع بائعين متجولين في خطف "ح.م"، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، تمكن المارة من ضبط أحدهما ويدعى "ك.ح"، 14 سنة، بائع متجول، وألقت قوات الشرطة القبض على الثاني بمنزله ويدعى "هـ.ن"، 15 سنة.



أمام المقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث مركزي بني سويف، اعترف المتهمان أنهما طلبا من الطفلة توصيلها إلى المنزل، ومن ثم اختطافها ومساومة والدها على إعادتها مقابل دفع 100 ألف جنيه.

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حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.