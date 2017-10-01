«أحضان وقبلات وخطوبة» داخل جامعة طنطا.. وعميد الكلية: إحالتهما للتأديب

التحرير

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أحال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، اليوم الأحد، طالبين إلى لجنة تأديب؛ بسبب إعلانهما خطوبتهما داخل الحرم الجامعي.

ونظم طالب يدعى "علاء" بكلية التجارة، حفلا لزميلته "مرفت" طالبة بكلية الحقوق بمشاركة أعضاء أسرة "فلاش"، وأعلن رغبته في خطبتها، وقام باحتضانها وتقبيلها وسط غفلة من أفراد الأمن الإداري.

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وأكد "إبراهيم"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الجامعة لها قدسيتها، لافتا إلى أن الجامعة توفر أنشطة للطلاب لتنمية قدراتهم الذهنية في إطار المنظومة التعليمية.

وأشار عميد الكلية إلى أنه أصدر قرارا بحل أسرة "فلاش"، وإحالة جميع أعضائها للتحقيق، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال الطلاب المخالفين، و"الضرب بيد من حديد عليهم"؛ لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.