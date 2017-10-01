«المحافظين» يحذر الحكومة من كارثة مخرات السيول غير المجهزة

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حذر أحمد الزعفرانى، رئيس اللجنة الثقافية بحزب المحافظين، الحكومة من كارثة جديدة قد تحدث هذا العام بسبب مخرات السيول غير المجهزة للتعامل مع الأمطار، والتى لا تقل عن كارثة «رأس غارب» التى وقعت العام الماضي، مشيرًا إلى أن السيول التى ضربت المدينة وراح ضحيتها مواطنون أبرياء وضعت الحكومة أمام مأزق كبير ومعقد يصعب التعامل معه فى ظل إمكانيات محدودة تمتلكها الحكومة، وبذلك تحولت إلى كارثة تحدث عنها العالم.

وتابع: «بعد الاطلاع على أخبار وسائل الإعلام وضبطيات الرقابة الإدارية التى أكدت وجود خلل غير مسبوق فى مخرات السيول الموجودة فى كافة محافظات الجمهورية من تعديات وانسداد ومخرات خارج الخدمة، لذا كان لزاما علينا التنبيه قبل وقوع النكبة الثانية».

وأوضح الزعفرانى، فى تصريح له اليوم الأحد، أن الاستعدادات لمواجهة السيول كان يجب أن تكون قبل ذلك، لذا فالتحرك جاء متأخرا كعادة الحكومة فى مواجهة الأزمات، ولكننا أمام كارثة إنسانية مقبلة، وكان يمكننا أن نتعامل معها وفقا للدراسات والخبراء وتحويل السيول من نقمة تعسف بنا إلى نعمة تعم بالخير على الجميع، خاصة أننا أمام حالة شح فى المياه العذبة، متسائلًا: لماذا لم تحاول الدولة طيلة هذه الأعوام الاستفادة من نعمة السيول؟ أين دور المسئولين المنوطين بالتعامل مع هذا الملف؟ ولماذا نتحرك ببطء وتأخر شديدين، ولماذا لا نستغلها فى ظل ما نحن فیه خاصة أننا نعانى من أزمة مائية؟

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وأضاف رئيس اللجنة الثقافية بحزب المحافظين، أن الاتجاه نحو إنشاء قرى سياحية ومناطق عمرانية جيد، ولكنه يتم دون دراسة صحيحة ولا تتطرق إلى السيول فى هذه المناطق وكيفية مواجهتها والاستفادة منها، ناهيك بردم المجارى الخاصة بالسيول والبناء عليها دون دراسة كافية لمخاطر ردمها أو إيجاد البديل المناسب، مطالبًا الدولة بالتحرك على أرض الواقع استنادا إلى المعلومات الأساسیة والخبرة اللازمة لتصمیم مشروعات الوقایة من أخطار السیول، مثل الأرصاد الهیدرولوجیة الخاصة بحجم السیول، والدراسات المترولوجیة الخاصة بحركة السحب والأمطار ودرجات الحرارة، وعدم تناسب الاعتمادات المخصصة للمشروعات الوقائیة من السیول مع حجم المشروعات الواجب تنفیذها.

واستطرد: «السيول تدمر خصوبة التربة الطينية وتعرضها للتصحر خاصة فى مناطق صعيد مصر والتى تعد الأكثر عرضة للسيول، فوزارة الموارد المائیة والرى هى الجهة المسئولة عن المشروعات التى تقام لمواجهة السیول، فهناك العديد من القرى السياحية التى أنشئت وأعاقت بالفعل مصبات ومسارات الوديان، فما بديل تلك المخرات؟ نحن فى حاجة إلى رؤية الخبراء والاستعانة بهم لمواجهة الكوارث قبل وقوعها، نحن فى حاجة لهم قبل بناء أى مدينة: هل هى تواجه بالفعل خطر السيول أم لا؟».

وأكد أن الدولة فى أمسِّ الحاجة إلى كل قطرة ماء خاصة فى البيئة الصحراوية، متسائلًا: لماذا تتقاعس الدولة عن ترويض السيول لكى تخدم تلك المناطق بدلا من إنشاء أنفاق أو شق قنوات لإيصال المياه إليها ونحن أمام الحل البديهى غير المكلف، لماذا نتجه إلى الحلول الصعبة؟، ولماذا لا نروض الطبيعة ونستخدم معها القوة الناعمة لخدمتنا؟