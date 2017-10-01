مؤسس ويكليكس يُندد بعنف الشرطة الإسبانية مع الناخبين

كتبت- هدى الشيمي:

ندد مؤسس موقع ويكليكس الاسترالي جوليان أسانج بتعامل الحكومة الإسبانية مع المشاركين في استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، والذي يجري اليوم الأحد.

ونشر أسانج صورة تُظهر مدى وحشية الشرطة في التعامل مع المواطنين، وكتب مُعلقا: "هذه هي الدولة الإسبانية الحقيقية، ولهذا السبب ترغب كتالونيا في الانفصال عنها".

وأعاد أسانج نشر مقطع فيديو للمظاهرات التي قام بها الإسبان والكتالونيون للتنديد بعنف الشرطة تجاه المواطنين.

وكتب في تغريدة على حسابه بتويتر مُخاطبا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:"عزيزي يونكر، هل هذا احترام لكرامة الانسان، الحرية، والديمقراطية؟ فعّل المادة 7، وعلق عضوية إسبانيا في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها للمادة الثانية".

وتنص المادة الثانية على أن احترام الاتحاد الأوروبي للكرامة الانسانية والحرية والديمقراطية، والمساواة وسيادة القانون، واحترام حقوق الانسان، بما في ذلك حقوق الاقليات.

كما أعربت رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عن استيائها لاستخدام الشرطة الإسبانية للعنف لمواجهة الاستفتاء.

وقالت حكومة إقليم كتالونيا إن حوالي 38 ناخب ممن شاركوا في عملية الاستفتاء يتلقون العلاج الآن وذلك عقب استخدام الشرطة العنف ضدهم.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المشاركين في الاستفتاء، وصادروا صناديق الاقتراع، وأغلقوا العديد من اللجان الانتخابية. ومع ذلك، يستمر تدفق الناخبون على مراكز الاقتراع، وأعلن المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورنول، في مؤتمر صحفي أن 73% من مراكز الاقتراع ،المجهزة للتصويت في الاستفتاء. وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 5.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت.

وكانت الحكومة الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.