أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس ضابط 15 يومًا بتهمة التزوير في محضر رسمي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس ضابط 15 يومًا بتهمة التزوير في محضر رسمي

01:37 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تجديد حبس ضابط 15 يومًا بتهمة التزوير في محضر رسمي

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي المحامي العام الأول، اليوم الأحد، تجديد حبس "م. س" معاون مباحث قسم شرطة المقطم السابق، نقل لإدارة الطرق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التزوير في محررات رسمية.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أمرت بحبس معاون مباحث بقسم شرطة المقطم قبل وقت سابق 4 أيام على ذمة التحريات في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم فيه ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالاتجار في الهيروين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس ضابط 4 أيام بتهمة التزوير في محضر رسمي

    أخبار

  • النيابة تحقق في اتهام ضابط بالمقطم بالتزوير

    أخبار

  • إحالة محامي ردّ قاضى "محاكمة القرن" للجنايات بتهمة التزوير (مستندات)

    أخبار

  • تأجيل محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة التزوير لـ 27 سبتمبر

    أخبار

إعلان

c5e73f8b33.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير